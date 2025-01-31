Депутат Журавлев: Сенатора Чехии нужно объявить в розыск за слова о блокаде Ленинграда
Правоохранительным органам России стоит завести уголовное дело против чешского сенатора Мирославы Немцовой за призыв повторить блокаду Ленинграда, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru.
Он отметил, что сенатора необходимо объявить в розыск по линии Интерпола и осудить заочно.
«Создать условия, чтобы ходила по улицам и оглядывалась, все время ожидая судьбы украинского нациста Бандеры», — заявил Журавлев.
Ранее Немцова заявила в соцсети X, что России следует вновь пережить ужасы блокадного Ленинграда. По ее словам, этого можно добиться, ужесточив санкции со стороны Запада. Позднее чешский сенатор удалила пост, передает «Радиоточка НСН».
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