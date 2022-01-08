СМИ показали возможное расположение российских войск на границе с Украиной
Газета The New York Times опубликовала карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной.
Отмечается, что карта была составлена на основе данных чиновников из Украины и стран Запада, независимых военных аналитиков, спутниковых снимков. По информации издания, военные окружают Украину с трех сторон, что угрожает эскалацией конфликта и потенциальным открытием «нового фронта».
The New York Times показала десять основных скоплений войск РФ в пределах досягаемости границы Украины. Так, две группы войск расположены у белорусской границы рядом с городами Ельня и Клинцы, три группы — недалеко от Воронежа, одна — в районе Волгограда, две — у границы с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Кроме того, российские военные якобы расположились у города Кореновск и в Крыму. Газета отмечает, что почти все группы включают артиллерию, тяжелую технику и танки.
Западные и украинские чиновники заявляют о 100 тысячах российских военных у границ соседнего государства, однако американские спецслужбы считают, что в военной операции РФ будут участвовать 175 тысяч военных. Как отмечают аналитики, пока неясно, планирует ли Россия «вторжение» на Украину, однако Москва якобы находится «на пути» к получению всего необходимого для начала операции.
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