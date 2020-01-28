СМИ: погиб сотрудник ЦРУ, ответственный за ликвидацию Сулеймани
В разбившемся на востоке Афганистана американском самолёте Bombardier E-11A находился офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, сообщает NEWS.ru со ссылкой на иранские СМИ. Его называют ответственным за ликвидацию главы спецподразделения «Кудс», иранского генерала Касема Сулеймани. Он же занимался устранением террориста Усамы бен Ладена.
Стоит отметить, что в США информацию о гибели Д'Андреа, известного также как Тёмный Принц, пока не прокомментировали.
Самолёт Bombardier потерпел крушение в афганской провинции Газни на территории, подконтрольной движению «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация). Как пишет Mirror, вооруженные силы Афганистана пока не смогли добраться до места крушения, увязнув в бою с радикалами.
По данным афганской полиции, при крушении самолёта погибли четыре человека, двое считаются пропавшими без вести. Американский чиновник сообщил Reuters, что на борту было не более пяти человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Нетаньяху расскажет Путину в Москве о «сделке века» Трампа
- Патриарх Кирилл нашел способ увеличить население РФ на 10 млн человек
- «Проявил слабость»: СК показал видеопризнание отца, бросившего сыновей в Шереметьево
- СМИ: погиб сотрудник ЦРУ, ответственный за ликвидацию Сулеймани
- Названо место похорон протоиерея Всеволода Чаплина