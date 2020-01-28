СМИ: погиб сотрудник ЦРУ, ответственный за ликвидацию Сулеймани

Стоит отметить, что в США информацию о гибели Д'Андреа, известного также как Тёмный Принц, пока не прокомментировали.

Самолёт Bombardier потерпел крушение в афганской провинции Газни на территории, подконтрольной движению «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация). Как пишет Mirror, вооруженные силы Афганистана пока не смогли добраться до места крушения, увязнув в бою с радикалами.

По данным афганской полиции, при крушении самолёта погибли четыре человека, двое считаются пропавшими без вести. Американский чиновник сообщил Reuters, что на борту было не более пяти человек.

