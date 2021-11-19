СМИ: Планируется перевод Саакашвили в военный госпиталь

В Глданской тюрьме планируется этапирование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в военный госпиталь города Гори. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.

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По данным грузинских СМИ, в тюрьму приехали мать экс-президента Гиули Аласания и его брат Гиоргий Саакашвили. Также отмечается, что на территорию тюрьмы заехал реанимобиль.

Ранее в четверг стало известно, что после встречи с адвокатами он упал в обморок и был помещен в тюремную реанимацию.

Саакашвили прилетел из Украины в Грузию 1 октября с намерением принять участие в предвыборном митинге. Грузинские власти арестовали экс-президента, обвинив его в растрате бюджета, превышении полномочий и избиение депутата. После задержания политик объявил голодовку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияСаакашвили
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