СМИ: Планируется перевод Саакашвили в военный госпиталь

По данным грузинских СМИ, в тюрьму приехали мать экс-президента Гиули Аласания и его брат Гиоргий Саакашвили. Также отмечается, что на территорию тюрьмы заехал реанимобиль.

Ранее в четверг стало известно, что после встречи с адвокатами он упал в обморок и был помещен в тюремную реанимацию.

Саакашвили прилетел из Украины в Грузию 1 октября с намерением принять участие в предвыборном митинге. Грузинские власти арестовали экс-президента, обвинив его в растрате бюджета, превышении полномочий и избиение депутата. После задержания политик объявил голодовку.

