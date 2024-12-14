СМИ: Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента

Как сообщил корреспондент РИА Новости, оппозиционеры приветствовали результаты голосования как «победу народа и демократии». При этом журналисты, встречающие депутатов на выходе с заседания, аплодировали.

Ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН заметил, что у народа есть вопросы по внешней ориентации Южной Кореи, поскольку Юн Сок Ель еще более проамериканский, чем сам лидер США.