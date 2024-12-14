СМИ: Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента

В парламенте Южной Кореи проголосовали за импичмент президента страны Юн Сок Ела. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, «за» проголосовали 204 политика, «против» — 85.

Однако, согласно информации корейского издания «Yonhap News Agency», в парламенте страны все 300 депутатов единогласно проголосовали за начало процедуры импичмента главы государства. Такая ситуация полного консенсуса среди законодателей является редкостью.

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Как сообщил корреспондент РИА Новости, оппозиционеры приветствовали результаты голосования как «победу народа и демократии». При этом журналисты, встречающие депутатов на выходе с заседания, аплодировали.

Ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН заметил, что у народа есть вопросы по внешней ориентации Южной Кореи, поскольку Юн Сок Ель еще более проамериканский, чем сам лидер США.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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