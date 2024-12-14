СМИ: Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента
В парламенте Южной Кореи проголосовали за импичмент президента страны Юн Сок Ела. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, «за» проголосовали 204 политика, «против» — 85.
Однако, согласно информации корейского издания «Yonhap News Agency», в парламенте страны все 300 депутатов единогласно проголосовали за начало процедуры импичмента главы государства. Такая ситуация полного консенсуса среди законодателей является редкостью.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, оппозиционеры приветствовали результаты голосования как «победу народа и демократии». При этом журналисты, встречающие депутатов на выходе с заседания, аплодировали.
Ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН заметил, что у народа есть вопросы по внешней ориентации Южной Кореи, поскольку Юн Сок Ель еще более проамериканский, чем сам лидер США.
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