СМИ назвали дату обмена украинских моряков и заключённых

Москва и Киев вышли на финишную прямую в обсуждении обмена удерживаемыми гражданами. Об этом рассказал источник, близкий к переговорам, сообщает «Коммерсант». В частности, речь идет о группе украинских моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Ориентировочно обмен должен состояться до конца лета.

В списке для обмена, помимо военнослужащих ВМС Украины, могут также фигурировать задержанные и осужденные в России граждане Незалежной.

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Украинская сторона, в свою очередь, может передать журналиста Кирилла Вышинского.

По информации источник в окружении украинского президента, принципиальная договоренность была достигнута ещё в начале июля после телефонного разговора Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Факт переговоров по взаимному обмену подтвердил также дипломатический источник.

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Фото: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МорякиВышинскийПереговоры

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