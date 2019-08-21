СМИ назвали дату обмена украинских моряков и заключённых
Москва и Киев вышли на финишную прямую в обсуждении обмена удерживаемыми гражданами. Об этом рассказал источник, близкий к переговорам, сообщает «Коммерсант». В частности, речь идет о группе украинских моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Ориентировочно обмен должен состояться до конца лета.
В списке для обмена, помимо военнослужащих ВМС Украины, могут также фигурировать задержанные и осужденные в России граждане Незалежной.
Украинская сторона, в свою очередь, может передать журналиста Кирилла Вышинского.
По информации источник в окружении украинского президента, принципиальная договоренность была достигнута ещё в начале июля после телефонного разговора Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Факт переговоров по взаимному обмену подтвердил также дипломатический источник.
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