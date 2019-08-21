СМИ назвали дату обмена украинских моряков и заключённых

Москва и Киев вышли на финишную прямую в обсуждении обмена удерживаемыми гражданами. Об этом рассказал источник, близкий к переговорам, сообщает «Коммерсант». В частности, речь идет о группе украинских моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Ориентировочно обмен должен состояться до конца лета.

В списке для обмена, помимо военнослужащих ВМС Украины, могут также фигурировать задержанные и осужденные в России граждане Незалежной.