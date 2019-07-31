Политолог: Освобождение украинских моряков может произойти благодаря Зеленскому

Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в беседе с НСН отметил, что изменения в украинской позиции напрямую связано с недавней сменой власти в стране.

«Я думаю, что изменение позиции Киева, конечно, связано с изменением власти на Украине. Владимир Зеленский пытается сделать то, что хотел его предшественник Петр Порошенко. Предыдущий президент Украины специально совершил провокацию в территориальных водах Российской Федерации для того, чтобы потом, как он себе представлял, героически освободить украинских военных моряков из России. Но его план не сработал и теперь Владимир Зеленский, избранный президентом Украины благодаря, в том числе, запросу граждан страны на мир, пытается подхватить тему освобождения украинских военных моряков. Я думаю, именно с этим связано изменение позиции адвокатов украинских моряков в ходе данного судебного процесса», - объяснил он.

Собеседник НСН также отметил, что Украина перестала затягивать судебный процесс. По его словам, стоит ожидать пробного обмена гражданами между Россией и Украиной.

«Скорее всего, Москва и Киев продолжают консультации по поводу обмена гражданами. Не так давно состоялись контакты между Денисовой (Людмила Денисова, уполномоченная по правам человека на Украине – прим.НСН) и российским омбудсменом. Поэтому, я думаю, что сейчас все идет к тому, чтобы осуществить, может быть, хотя бы какой-то первый пробный обмен гражданами между Украиной и Россией. Для этого, конечно, вся судебная история с украинскими военными моряками должна получить какую-то квалификацию в рамках российского судебного процесса. Пока же судебный процесс не закончился. Судя по всему, украинская сторона просто перестает затягивать этот судебный процесс, как раньше», - заключил политолог.

Ранее Государственная погранслужба Украины обвинила российскую береговую охрану в том, что по вечерам в Азовском море она освещает украинские суда «лучом зеленого цвета, который может травмировать людей». Экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко заявил в эфире НСН, что «травмирующими зелеными лучами» на самом деле являются обычные прожектора, которые освещают поверхность моря в поисках посторонних предметов. По его мнению, подобные обвинения больше похожи на повод для очередной ссоры между странами.

