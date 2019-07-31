Политолог: Освобождение украинских моряков может произойти благодаря Зеленскому
Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций в эфире НСН рассказал, с чем связаны изменения позиции Киева в деле украинских моряков.
Украинских моряков могут отпустить до октября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката украинского экипажа Николая Полозова. Он отметил, что Киев направил Следственному управлению ФСБ России письменные заверения в участии моряков в судебных и следственных действиях после их освобождения. По словам Полозова, в случае удовлетворения прошения моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать, добавил адвокат. Уполномоченные по правам человека в России и Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран 16 июля.
Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в беседе с НСН отметил, что изменения в украинской позиции напрямую связано с недавней сменой власти в стране.
«Я думаю, что изменение позиции Киева, конечно, связано с изменением власти на Украине. Владимир Зеленский пытается сделать то, что хотел его предшественник Петр Порошенко. Предыдущий президент Украины специально совершил провокацию в территориальных водах Российской Федерации для того, чтобы потом, как он себе представлял, героически освободить украинских военных моряков из России. Но его план не сработал и теперь Владимир Зеленский, избранный президентом Украины благодаря, в том числе, запросу граждан страны на мир, пытается подхватить тему освобождения украинских военных моряков. Я думаю, именно с этим связано изменение позиции адвокатов украинских моряков в ходе данного судебного процесса», - объяснил он.
Собеседник НСН также отметил, что Украина перестала затягивать судебный процесс. По его словам, стоит ожидать пробного обмена гражданами между Россией и Украиной.
«Скорее всего, Москва и Киев продолжают консультации по поводу обмена гражданами. Не так давно состоялись контакты между Денисовой (Людмила Денисова, уполномоченная по правам человека на Украине – прим.НСН) и российским омбудсменом. Поэтому, я думаю, что сейчас все идет к тому, чтобы осуществить, может быть, хотя бы какой-то первый пробный обмен гражданами между Украиной и Россией. Для этого, конечно, вся судебная история с украинскими военными моряками должна получить какую-то квалификацию в рамках российского судебного процесса. Пока же судебный процесс не закончился. Судя по всему, украинская сторона просто перестает затягивать этот судебный процесс, как раньше», - заключил политолог.
Ранее Государственная погранслужба Украины обвинила российскую береговую охрану в том, что по вечерам в Азовском море она освещает украинские суда «лучом зеленого цвета, который может травмировать людей». Экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко заявил в эфире НСН, что «травмирующими зелеными лучами» на самом деле являются обычные прожектора, которые освещают поверхность моря в поисках посторонних предметов. По его мнению, подобные обвинения больше похожи на повод для очередной ссоры между странами.
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