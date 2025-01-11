СМИ: Модернизация бомб США сделает Турцию мишенью в ядерной войне

Решение США о модернизации ядерных бомб B61 до версии B61-12 может сделать Турцию мишенью при начале ядерной войны. Об этом сообщает турецкое издание «Aydinlik».

По данным источника, на авиабазе Инджирлик в Адане находятся 50 таких бомб. При этом всего в Европе в настоящий момент размещено 180 ядерных бомб типа B61. Отмечается, что такое оружие оснащено «хвостовым ротором» для повышения его смертоносного эффекта.