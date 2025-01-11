СМИ: Модернизация бомб США сделает Турцию мишенью в ядерной войне

Решение США о модернизации ядерных бомб B61 до версии B61-12 может сделать Турцию мишенью при начале ядерной войны. Об этом сообщает турецкое издание «Aydinlik».

По данным источника, на авиабазе Инджирлик в Адане находятся 50 таких бомб. При этом всего в Европе в настоящий момент размещено 180 ядерных бомб типа B61. Отмечается, что такое оружие оснащено «хвостовым ротором» для повышения его смертоносного эффекта.

«План Б — на столе»: Турция и Сирия собрались провести масштабную военную операцию

Авторы статьи предположили, что США в 2026 году собираются начать производство еще более мощной бомбы B61-13.

До этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что риски, создаваемые США и их союзниками на российских границах, могут привести к возникновению вопроса о применении ядерного оружия со стороны Москвы.

Ранее СМИ сообщили, что Турция и Сирия планируют крупномасштабную военную операцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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