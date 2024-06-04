В публикации отмечается, что на протяжении семи лет две большие коалиции объявляли этот газопровод «частным экономическим проектом», однако при этом всеми силами боролись за него. Согласно данным, Меркель была убеждена в том, что необходимо укреплять энергозависимость Берлина от Москвы.

Сообщается, что в 2014 году Минэкономики ФРГ признало, что полный отказ от газа из РФ «невозможен в ближайшие годы и десятилетия». Указывается, что в 2015 году, узнав о планах «Газпрома» по «Северному потоку – 2», Меркель дала поручение поддерживать проект внутри кабмина, но воздерживаться от публичных комментариев из-за ожидаемого сопротивления.

Подчеркивается, что до февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц также пытался «расчистить дорогу» газопроводу: он был убежден в неизбежности импорта российского топлива.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» взорвали англосаксы. По его словам, косвенные признаки того, кто это сделал, «показали сами авторы содеянного», передает «Радиоточка НСН».

