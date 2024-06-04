СМИ: Меркель и Шольц целенаправленно усиливали энергетические связи с Москвой

Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством специально лоббировали строительство газопровода «Северный поток – 2», игнорируя сомнения партнеров. Об этом сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на служебные записки, а также донесения посольств и памятки, предоставленные Минэкономики Германии по решению суда.

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В публикации отмечается, что на протяжении семи лет две большие коалиции объявляли этот газопровод «частным экономическим проектом», однако при этом всеми силами боролись за него. Согласно данным, Меркель была убеждена в том, что необходимо укреплять энергозависимость Берлина от Москвы.

Сообщается, что в 2014 году Минэкономики ФРГ признало, что полный отказ от газа из РФ «невозможен в ближайшие годы и десятилетия». Указывается, что в 2015 году, узнав о планах «Газпрома» по «Северному потоку – 2», Меркель дала поручение поддерживать проект внутри кабмина, но воздерживаться от публичных комментариев из-за ожидаемого сопротивления.

Подчеркивается, что до февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц также пытался «расчистить дорогу» газопроводу: он был убежден в неизбежности импорта российского топлива.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» взорвали англосаксы. По его словам, косвенные признаки того, кто это сделал, «показали сами авторы содеянного», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2Германия

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