СМИ: Меркель и Шольц целенаправленно усиливали энергетические связи с Москвой
Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством специально лоббировали строительство газопровода «Северный поток – 2», игнорируя сомнения партнеров. Об этом сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на служебные записки, а также донесения посольств и памятки, предоставленные Минэкономики Германии по решению суда.
В публикации отмечается, что на протяжении семи лет две большие коалиции объявляли этот газопровод «частным экономическим проектом», однако при этом всеми силами боролись за него. Согласно данным, Меркель была убеждена в том, что необходимо укреплять энергозависимость Берлина от Москвы.
Сообщается, что в 2014 году Минэкономики ФРГ признало, что полный отказ от газа из РФ «невозможен в ближайшие годы и десятилетия». Указывается, что в 2015 году, узнав о планах «Газпрома» по «Северному потоку – 2», Меркель дала поручение поддерживать проект внутри кабмина, но воздерживаться от публичных комментариев из-за ожидаемого сопротивления.
Подчеркивается, что до февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц также пытался «расчистить дорогу» газопроводу: он был убежден в неизбежности импорта российского топлива.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» взорвали англосаксы. По его словам, косвенные признаки того, кто это сделал, «показали сами авторы содеянного», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России на 20% выросло число владельцев криптовалюты
- В Красноярском крае Ан-26 выкатился за пределы ВПП
- Парламент Швейцарии отказался признавать Палестину
- «До 100 тысяч рублей»: Названа стоимость путевок в самые популярные детские лагеря
- СМИ: Меркель и Шольц целенаправленно усиливали энергетические связи с Москвой
- Верховная Рада приняла закон о применении английского языка на Украине
- Захарова посоветовала поставить вместо Ломоносова в Харькове памятник Макдональду
- Военный эксперт Дандыкин заявил, что летом ВСУ грозит окончательный разгром
- Футболиста «Рубина» Безрукова условно дисквалифицировали за шутку про «денежки на карту»
- Марко Николич станет новым главным тренером ЦСКА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru