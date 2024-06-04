СМИ: Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце

Помимо переговоров, Зеленский также выступил в Национальном собрании Франции — нижней палаты парламента страны.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня в связи с отмечаемым 80-летием высадки союзных войск в Нормандии. Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что на церемонию соберется 25 глав государств, включая президента США Джо Байдена. Россия не получила приглашение на участие в праздновании, передает «Радиоточка НСН».

