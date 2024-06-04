СМИ: Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в своей резиденции в Елисейском дворце 5 июня, сообщает Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

По данным агентства, темой встречи станет обсуждение «потребностей Украины».

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Помимо переговоров, Зеленский также выступил в Национальном собрании Франции — нижней палаты парламента страны.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня в связи с отмечаемым 80-летием высадки союзных войск в Нормандии. Глава французского МВД Жеральд Дарманен заявил, что на церемонию соберется 25 глав государств, включая президента США Джо Байдена. Россия не получила приглашение на участие в праздновании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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