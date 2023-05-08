Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

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«Президент Беларуси с рабочим визитом прилетел в Москву», - сказала она.

Ранее в Москву прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. Он провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным и принял участие в возложении цветов к Ржевскому мемориалу.

Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 10 апреля заявил, что Белоруссии нужны гарантии защиты со стороны России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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