Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.
«Президент Беларуси с рабочим визитом прилетел в Москву», - сказала она.
Ранее в Москву прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. Он провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным и принял участие в возложении цветов к Ржевскому мемориалу.
Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 10 апреля заявил, что Белоруссии нужны гарантии защиты со стороны России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru