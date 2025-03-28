СМИ: Кремль проверяет готовность Трампа давить на ЕС по смягчению санкций
Кремль разработал стратегию, целью которой является выяснить, насколько далеко готов зайти президент США Дональд Трамп в вопросе давления на Европейский Союз для смягчения санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников агентства, требование ослабить санкции против Россельхозбанка связано с попыткой оценить, сможет ли Трамп убедить ЕС в этом вопросе.
Одим из возможных шагов может стать подключение банка к международной межбанковской системе SWIFT, что, по мнению источников, может привести к ослаблению санкционного режима в целом.
SWIFT — это кооперативное общество с центральным офисом в Бельгии, которое отвечает за систему передачи финансовых данных и осуществление международных платежей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru