СМИ: Кремль проверяет готовность Трампа давить на ЕС по смягчению санкций

Кремль разработал стратегию, целью которой является выяснить, насколько далеко готов зайти президент США Дональд Трамп в вопросе давления на Европейский Союз для смягчения санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, требование ослабить санкции против Россельхозбанка связано с попыткой оценить, сможет ли Трамп убедить ЕС в этом вопросе.