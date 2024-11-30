Ким Чен Ын заявил, что США обостряют конфликт на Украине

США затягивают и обостряют конфликт на Украине, считает лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом он заявил на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер выразил озабоченность развитием ситуации на Украине, обостряющейся с каждым днем.

«Товарищ Ким Чен Ын... высказал позицию, что антироссийские меры, принятые США в последнее время, являются безответственными акциями, затягивающими конфликт и угрожающими... человечеству», — отмечает ЦТАК.

Политик считает, что подобные действия должны осуждаться международным сообществом.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Северную Корею с визитом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

