Ким Чен Ын заявил, что США обостряют конфликт на Украине
США затягивают и обостряют конфликт на Украине, считает лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом он заявил на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Северокорейский лидер выразил озабоченность развитием ситуации на Украине, обостряющейся с каждым днем.
«Товарищ Ким Чен Ын... высказал позицию, что антироссийские меры, принятые США в последнее время, являются безответственными акциями, затягивающими конфликт и угрожающими... человечеству», — отмечает ЦТАК.
Политик считает, что подобные действия должны осуждаться международным сообществом.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Северную Корею с визитом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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