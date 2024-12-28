Йеменские хуситы заявили об уничтожении беспилотника США

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили в своем Telegram-канале об уничтожении беспилотника MQ-9 США в небе над провинцией Эль-Байда.

Йеменские хуситы заявили об атаке аэропорта Тель-Авива баллистической ракетой

Уточняется, что летательный аппарат был сбит силами ПВО Вооруженных сил Йемена.

БПЛА был уничтожен ракетой класса «земля-воздух», которую изготовили на территории Йемена.

Ранее повстанцы-хуситы из Йемена заявили, что атаковали аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
ТЕГИ:СШАБеспилотникиЙемен

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