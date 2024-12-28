Йеменские хуситы заявили об уничтожении беспилотника США
28 декабря 202421:04
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили в своем Telegram-канале об уничтожении беспилотника MQ-9 США в небе над провинцией Эль-Байда.
Уточняется, что летательный аппарат был сбит силами ПВО Вооруженных сил Йемена.
БПЛА был уничтожен ракетой класса «земля-воздух», которую изготовили на территории Йемена.
Ранее повстанцы-хуситы из Йемена заявили, что атаковали аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru