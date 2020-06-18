СМИ: Госсекретарь США назвал Трампа треплом

По словам Болтона, во время исторической встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Помпео якобы передал ему записку, в которой назвал американского президента «треплом».

На тот момент экс-директор ЦРУ занимал пост госсекретаря меньше двух месяцев. Ещё через месяц он указывал, что политика Вашингтона в отношении КНДР «обречена на провал», рассказал в своей книге Болтон.

Как сообщает РЕН ТВ, Трамп ранее называл Болтона предателем и обещал помешать выходу в свет книги своего бывшего советника.

