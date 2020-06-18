СМИ: Госсекретарь США назвал Трампа треплом
Глава Госдепартамента США Майк Помпео на двустороннем саммите с КНДР в 2018 году пренебрежительно отозвался о президенте Дональде Трампе, утверждает в своей ещё не изданной книге бывший помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. Его цитирует издание The New York Times.
По словам Болтона, во время исторической встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Помпео якобы передал ему записку, в которой назвал американского президента «треплом».
На тот момент экс-директор ЦРУ занимал пост госсекретаря меньше двух месяцев. Ещё через месяц он указывал, что политика Вашингтона в отношении КНДР «обречена на провал», рассказал в своей книге Болтон.
Как сообщает РЕН ТВ, Трамп ранее называл Болтона предателем и обещал помешать выходу в свет книги своего бывшего советника.
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