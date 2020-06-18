СМИ: Госсекретарь США назвал Трампа треплом

Глава Госдепартамента США Майк Помпео на двустороннем саммите с КНДР в 2018 году пренебрежительно отозвался о президенте Дональде Трампе, утверждает в своей ещё не изданной книге бывший помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. Его цитирует издание The New York Times.

Трамп объяснил «разоблачения» Болтона пиаром неизданной книги

По словам Болтона, во время исторической встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Помпео якобы передал ему записку, в которой назвал американского президента «треплом».

На тот момент экс-директор ЦРУ занимал пост госсекретаря меньше двух месяцев. Ещё через месяц он указывал, что политика Вашингтона в отношении КНДР «обречена на провал», рассказал в своей книге Болтон.

Как сообщает РЕН ТВ, Трамп ранее называл Болтона предателем и обещал помешать выходу в свет книги своего бывшего советника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампПомпеоСША
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