СМИ: Глава Евросовета проводит консультации по Украине с лидерами стран ЕС
Глава Евросовета Антониу Кошта проводит консультации с лидерами стран - членов Евросоюза по предоставлению Украине гарантий безопасности, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС. Его слова приводит ТАСС.
Он уточнил, что Кошта начал «систематический и структурированный процесс консультаций» с лидерами ЕС.
По его данным, в основе консультаций - поддержка ЕС Украины и гарантии безопасности для нее. По итогам обсуждений будет принято решение.
Ранее Зеленский высказался о возможном уходе с должности главы государства, намекнув, что не оставит пост, пока страна не станет частью Евросоюза и НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru