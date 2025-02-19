СМИ: Глава Евросовета проводит консультации по Украине с лидерами стран ЕС

Он уточнил, что Кошта начал «систематический и структурированный процесс консультаций» с лидерами ЕС.

По его данным, в основе консультаций - поддержка ЕС Украины и гарантии безопасности для нее. По итогам обсуждений будет принято решение.

Ранее Зеленский высказался о возможном уходе с должности главы государства, намекнув, что не оставит пост, пока страна не станет частью Евросоюза и НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

