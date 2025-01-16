СМИ: Газ для Приднестровья могут закупить на спотовом рынке Европы
Россия и Приднестровье обсуждают вариант, при котором с января по апрель 2025 года газ для Приднестровья будет закупаться на европейском спотовом рынке, при этом расходы намерены покрывать из российского бюджета. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным издания, объем закупок может составлять до трех миллионов кубометров в сутки, этого будет достаточно для внутреннего потребления Приднестровья.
При этом предполагается, что поставки приднестровскому «Тироспольтрансгазу» сможет осуществлять компания Natural Gaz D.C, а не «Молдовагаз», обладающий монополией на поставки в республику. Совладелец Natural Gaz D.C. Аркадий Викол со своей стороны уже подтвердил эту информацию в одном из молдавских СМИ.
С начала года компания «Газпром» прекратила поставки газа в Молдавию, не исполнявшую свои платежные обязательства, энергокризис возник в Приднестровье. Власти Приднестровья сообщали, что в результате 122 населенных пункта остались без газа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru