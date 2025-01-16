СМИ: Газ для Приднестровья могут закупить на спотовом рынке Европы

Россия и Приднестровье обсуждают вариант, при котором с января по апрель 2025 года газ для Приднестровья будет закупаться на европейском спотовом рынке, при этом расходы намерены покрывать из российского бюджета. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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По данным издания, объем закупок может составлять до трех миллионов кубометров в сутки, этого будет достаточно для внутреннего потребления Приднестровья.

При этом предполагается, что поставки приднестровскому «Тироспольтрансгазу» сможет осуществлять компания Natural Gaz D.C, а не «Молдовагаз», обладающий монополией на поставки в республику. Совладелец Natural Gaz D.C. Аркадий Викол со своей стороны уже подтвердил эту информацию в одном из молдавских СМИ.

С начала года компания «Газпром» прекратила поставки газа в Молдавию, не исполнявшую свои платежные обязательства, энергокризис возник в Приднестровье. Власти Приднестровья сообщали, что в результате 122 населенных пункта остались без газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
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