Британия подтвердила намерения нарастить военный контингент в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал поручение министру обороны в два раза увеличить британский военный контингент в Эстонии, а также обеспечить переброску в Европу дополнительной военной техники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского премьера.
Также в Британии идет подготовка проекта обсуждения военных мер с представителями НАТО в Брюсселе.
«Этот пакет будет четким посланием Кремлю о том, что мы не потерпим дестабилизирующей активности и будем всегда стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России. Я дал поручение подготовиться к переброске личного состава и техники в Европу на следующей неделе, чтобы мы были способны поддержать наших союзников по НАТО на земле, на море и в воздухе», — пишет Газета.ru.
В настоящее время в Эстонии размещены 900 британских военнослужащих. Еще 150 - в Польше и до 100 «инструкторов» в Украине.
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