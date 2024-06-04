СМИ: ЕС обсудит 5 июня использование российских активов для помощи Киеву

Министры финансов стран Евросоюза проведут онлайн-заседание 5 июня, на котором будет обсуждаться вопрос использования замороженных активов России для предоставления кредита Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновников.

Агентство пишет, что речь идет об использовании замороженных на Западе активов Центробанка. На эти средства планируется предоставить Киеву доступ к кредиту в размере около $50 млрд.