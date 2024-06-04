СМИ: ЕС обсудит 5 июня использование российских активов для помощи Киеву

Министры финансов стран Евросоюза проведут онлайн-заседание 5 июня, на котором будет обсуждаться вопрос использования замороженных активов России для предоставления кредита Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновников.

Агентство пишет, что речь идет об использовании замороженных на Западе активов Центробанка. На эти средства планируется предоставить Киеву доступ к кредиту в размере около $50 млрд.

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При этом чиновники отмечают, что в ЕС пока не установлен точный размер возможного кредита. Один из них также подчеркнул, что не ожидает принятия конкретных решений после этого заседания.

Ранее Financial Times сообщала, что США пытаются убедить страны G7 предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных на Западе активов России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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