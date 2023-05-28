В Турции заявили о начале голосования на втором туре президентских выборов без происшествий

«По имеющейся сейчас у нас информации, негативных моментов после начала голосования не поступило. Надеюсь на высокую явку», - цитирует Боздага ТАСС.

Второй тур голосования на президентских выборах в Турции стартовал в 08:00 (совпадает с мск) 28 мая. Участки будут работать до 17:00, Ожидается, что первые итоги голосования могут стать известны в воскресенье вечером.

Борьба за пост главы государства идет между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером оппозиции Кемалем Кылычдароглу.





