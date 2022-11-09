СМИ: Догузова отказалась от поста куратора туризма в Минэкономразвития

По данным агентства, после ликвидации Ростуризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил Догузовой стать куратором направления в Минэкономразвития. Однако экс-руководитель отказалась от предложения. Причины такого решения Догузовой не уточняются, пишет Ura.ru.

Временно курировать туристическую отрасль в Минэкономразвития будет замглавы ведомства Дмитрий Вахруков, который отвечает за вопросы регионального развития, планирования территориального развития и региональной политики.

Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма, напоминает «Свободная пресса». Функции федерального агентства передадут Минэкономразвития. Правительство поручило завершить ликвидацию Ростуризма к 15 марта 2023 года.

