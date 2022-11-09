СМИ: Догузова отказалась от поста куратора туризма в Минэкономразвития
Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова отказалась от должности заместителя министра экономического развития, курирующего туристическую отрасль. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным агентства, после ликвидации Ростуризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил Догузовой стать куратором направления в Минэкономразвития. Однако экс-руководитель отказалась от предложения. Причины такого решения Догузовой не уточняются, пишет Ura.ru.
Временно курировать туристическую отрасль в Минэкономразвития будет замглавы ведомства Дмитрий Вахруков, который отвечает за вопросы регионального развития, планирования территориального развития и региональной политики.
Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма, напоминает «Свободная пресса». Функции федерального агентства передадут Минэкономразвития. Правительство поручило завершить ликвидацию Ростуризма к 15 марта 2023 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-2 под Костромой
- СМИ: КНДР вновь запустила ракету в сторону Японского моря
- Умер генерал-полковник Виктор Черкесов
- Боец Макгрегор заявил о намерении стать владельцем «Ливерпуля»
- МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева
- Антонов рассказал о поступающих сотрудникам посольства РФ в США угрозах
- СМИ: Догузова отказалась от поста куратора туризма в Минэкономразвития
- Стремоусов: Российские силы отбили атаку ВСУ на Снигиревку
- СМИ прогнозируют победу республиканцев в борьбе за палату представителей
- СМИ: Российский спецназ применил на Украине новый броневик с повышенной защитой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru