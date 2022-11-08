Кабмин поручил завершить ликвидацию Ростуризма к 15 марта 2023 года

Ликвидация Федерального агентства по туризму (Ростуризма) должна быть завершена до 15 марта 2023 года, ответственным за упразднение ведомства назначено Минэкономразвития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ.