Кабмин поручил завершить ликвидацию Ростуризма к 15 марта 2023 года
Ликвидация Федерального агентства по туризму (Ростуризма) должна быть завершена до 15 марта 2023 года, ответственным за упразднение ведомства назначено Минэкономразвития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ.
Согласно документу, работники Ростуризма продолжат выполнять свои обязанности «до высвобождения в соответствии с законодательством».
Главой ликвидационной комиссии назначен экс-замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов. Состав комиссии должны утвердить в Минэкономразвития в течение 7 дней. В нее будут включены представители министерства, упраздняемого Ростуризма, Казначейства, Росимущества, Росархива.
Президент Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма, напоминает «Свободная пресса». Функции федерального агентства передадут Министерству экономического развития.
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