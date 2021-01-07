Конгрессмены подготовили проект импичмента Трампу
Конгрессмены от Демократической партии США подготовили предложение об импичменте действующему главе государства Дональду Трампу. Об этом сообщил демократ Дэвид Сициллин на своей странице в Twitter.
По словам конгрессмена, резолюция по импичменту Трампу подготовлена совместно с республиканцами Джейми Раскином и Тедом Лью.
В прикреплённом к публикации Сициллина документе отмечается, что импичмент Трампу предъявлен за «тяжкие преступления и проступки». При этом проект резолюции содержит одну статью «злоупотребление властью».
Ранее в Сенате вице-президента Майка Пенса призвали отстранить Трампа от должности, используя 25-ю поправку к Конституции США.
Выступления против действующего президента вызваны беспорядками, произошедшими накануне в Вашингтоне. Сторонники Трампа сорвали сессию Конгресса, в ходе которой планировалось утверждение итогов президентских выборов и победы демократа Джо Байдена. Демонстранты ворвались в Капитолий, правоохранители применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным СМИ, четыре человека погибли, 52 были задержаны.
Позже Конгресс возобновил заседание и утвердил победу Байдена. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru