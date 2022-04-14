СМИ: Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби из-за Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен, пытаясь получить поддержку по кризису на Украине, принес извинения наследному принцу Абу-Даби за недостаточную реакцию Вашингтона на атаки хуситов. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники.

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Речь идет о январской атаке йеменских повстанцев на Абу-Даби, в результате которой погибли шесть человек, напоминает телеканал «360».

По данным собеседников Axios, во время встречи в Марокко в конце марта Блинкен извинился перед наследным принцем Мухаммедом бен Зейдом, признав, что «США слишком долго не реагировали на атаку хуситов».

Как отмечает портал, таким образом глава Госдепа пытается заручиться поддержкой стран региона по украинскому вопросу.

Блинкен не раскрыл подробности разговора с наследным принцем, однако не стал опровергать информацию СМИ, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:УкраинаОАЭСШАГосдеп США
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