СМИ: Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским

Президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

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Собеседники канала утверждают, что инцидент произошёл 15 июня 2022 года. Американский лидер сообщил украинскому президенту об одобрении выделения Киеву дополнительной военной помощи на один млрд долларов, а Зеленский в ответ стал говорить о том, чего ожидает от западных стран, но не получает.

«Байден вышел из себя... Повысив голос, он заявил о щедрости американского народа и усердной работе американских военных, и Зеленскому следовало бы проявить чуть больше благодарности», — рассказал один из источников NBC News.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на экс-чиновника Белого дома заявило, что Байден призвал Зеленского перестать публично жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийСШАДжо Байден
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