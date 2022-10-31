СМИ: Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
Президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.
Собеседники канала утверждают, что инцидент произошёл 15 июня 2022 года. Американский лидер сообщил украинскому президенту об одобрении выделения Киеву дополнительной военной помощи на один млрд долларов, а Зеленский в ответ стал говорить о том, чего ожидает от западных стран, но не получает.
«Байден вышел из себя... Повысив голос, он заявил о щедрости американского народа и усердной работе американских военных, и Зеленскому следовало бы проявить чуть больше благодарности», — рассказал один из источников NBC News.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на экс-чиновника Белого дома заявило, что Байден призвал Зеленского перестать публично жаловаться на недостаточную помощь со стороны Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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