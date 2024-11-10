СМИ: Байден хочет убедить Трампа «не бросать Украину на произвол судьбы»

Американский лидер Джо Байден обсудит главные приоритеты внутренней и внешней политики с избранным президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в среду, 13 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности Белого дома Джейка Салливана.

По словам Салливана, Байден намерен попытаться убедить Трампа, а также ключевых игроков в его новой администрации «не бросать Украину на произвол судьбы».

СМИ: Трамп начал менять курс по Украине и Израилю

Кроме того, на встрече Байден вновь отметит свою приверженность к мирному трансферу власти. Также американский лидер намерен поговорить с Трампом о том, что происходит в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

«У президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней донести до Конгресса и новой администрации, что Соединенным Штатам не следует уходить с Украины, что уход с Украины означает большую нестабильность в Европе», — добавил Салливан.

Республиканец Трамп вступит в должность президента главы Белого дома 20 января. При этом СМИ сообщали, что Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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