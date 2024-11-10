СМИ: Байден хочет убедить Трампа «не бросать Украину на произвол судьбы»

Кроме того, на встрече Байден вновь отметит свою приверженность к мирному трансферу власти. Также американский лидер намерен поговорить с Трампом о том, что происходит в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

«У президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней донести до Конгресса и новой администрации, что Соединенным Штатам не следует уходить с Украины, что уход с Украины означает большую нестабильность в Европе», — добавил Салливан.

Республиканец Трамп вступит в должность президента главы Белого дома 20 января. При этом СМИ сообщали, что Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

