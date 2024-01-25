СМИ: Азербайджан может выйти из Совета Европы

Власти Азербайджана обсуждают вопрос выхода страны из Совета Европы, сообщает АПА со ссылкой на источники в азербайджанском правительстве.

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Собеседник агентства указал, что Баку не намерен мириться с несправедливым и предвзятым к себе отношением, в связи с чем рассматривает процедуру выхода как из Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), так и из Совета Европы в целом.

«Также Азербайджан может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека», - отметил источник.

Ранее делегация Азербайджана в ПАСЕ объявила о прекращении сотрудничества с ассамблеей в знак протеста против «невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:Совет ЕвропыПАСЕАзербайджан

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