СМИ: Азербайджан может выйти из Совета Европы

Собеседник агентства указал, что Баку не намерен мириться с несправедливым и предвзятым к себе отношением, в связи с чем рассматривает процедуру выхода как из Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), так и из Совета Европы в целом.

«Также Азербайджан может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека», - отметил источник.

Ранее делегация Азербайджана в ПАСЕ объявила о прекращении сотрудничества с ассамблеей в знак протеста против «невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

