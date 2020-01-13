«В казенной фуфайке почти что жарко»: Улюкаев написал новогоднее стихотворение
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы по обвинению во взятке на $2 миллиона, продолжает писать стихи в колонии строгого режима в Твери. Два из них приводит АГН «Москва».
Одно из стихотворений написано на новогоднюю тему. В нем Улюкаев, в частности, упоминает об аномально теплой погоде, установившейся этой зимой во многих регионах России.
«Так что в казенной фуфайке почти что жарко
Стоять в самый короткий день на плацу.
Вот и настал Новый год, и будут подарки
Даже последнему подлецу», - заканчивает первое стихотворение экс-министр.
Второе стихотворение настраивает на философский лад и заканчивается строками:
«Человек человеку - волк
Если забыть про душу!»
Улюкаев был осужден по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина в 2017 году. Помимо тюремного срока, суд обязал экс-министра выплатить штраф в 130 миллионов рублей.
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