«В казенной фуфайке почти что жарко»: Улюкаев написал новогоднее стихотворение

Одно из стихотворений написано на новогоднюю тему. В нем Улюкаев, в частности, упоминает об аномально теплой погоде, установившейся этой зимой во многих регионах России.

«Так что в казенной фуфайке почти что жарко

Стоять в самый короткий день на плацу.

Вот и настал Новый год, и будут подарки

Даже последнему подлецу», - заканчивает первое стихотворение экс-министр.

Второе стихотворение настраивает на философский лад и заканчивается строками:

«Человек человеку - волк

Если забыть про душу!»

Улюкаев был осужден по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина в 2017 году. Помимо тюремного срока, суд обязал экс-министра выплатить штраф в 130 миллионов рублей.

