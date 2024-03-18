Слуцкий заявил о победе Путина с историческим результатом
Президент России Владимир Путин победил на выборах главы государства с историческим результатом, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который также участвовал в выборах.
Кандидат от ЛДПР признал его победу.
Действующий глава государства набирает 87,34% после обработки 50,12% протоколов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,12%. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получает 4,01% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,12%.
Ранее в МИД заявили о попытках вмешательства в выборы президента со стороны США и ФРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru