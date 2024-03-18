Слуцкий заявил о победе Путина с историческим результатом

Президент России Владимир Путин победил на выборах главы государства с историческим результатом, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который также участвовал в выборах.

Путин приехал в избирательный штаб в Гостином дворе в Москве

Кандидат от ЛДПР признал его победу.

Действующий глава государства набирает 87,34% после обработки 50,12% протоколов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,12%. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получает 4,01% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,12%.

Ранее в МИД заявили о попытках вмешательства в выборы президента со стороны США и ФРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Владимир ПутинВыборы Президента РоссииЛеонид Слуцкий

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