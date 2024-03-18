Путин приехал в избирательный штаб в Гостином дворе в Москве

Он поблагодарил волонтеров. Путин указал, что небольшое количество жалоб говорит о высоком качестве их работы. Также президент заявил, что ему приятно быть в этот вечер со своими соратниками.

Действующий глава государства набирает 87,34% после обработки 50,12% протоколов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,12%. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получает 4,01 процентов голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,12%.

