Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты
17 января 202413:42
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты на грядущих выборах.
На сайте слуцкий2024.рф опубликована биография кандидата, отчеты о различных поездках и прочая информация.
Ранее свои сайты как кандидаты в президенты запустили Владимир Путин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru