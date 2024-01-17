Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты на грядущих выборах.

ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России лидера ЛДПР Леонида Слуцкого

На сайте слуцкий2024.рф опубликована биография кандидата, отчеты о различных поездках и прочая информация.

Ранее свои сайты как кандидаты в президенты запустили Владимир Путин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииЛДПРЛеонид Слуцкий

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