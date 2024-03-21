Словения объявила о высылке сотрудника российского посольства
Власти Словении объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата. Об этом со ссылкой на МИД республики сообщает Словенское агентство печати.
Уточняется, что речь идёт о сотруднике посольства РФ в Любляне, которого решили выслать из страны за «деятельность, не совместимую с его дипломатическим статусом».
«Сегодня МИД Словении проинформировало посольство РФ... что российский дипломат, занимавшийся деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом, признан нежелательным лицом, в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что объявленный персоной нон грата российский дипломат должен покинуть Словению до 28 марта 2024 года.
Ранее министерство иностранных дел Австрии сообщило двум российским дипломатам о высылке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru