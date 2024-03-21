Словения объявила о высылке сотрудника российского посольства

Уточняется, что речь идёт о сотруднике посольства РФ в Любляне, которого решили выслать из страны за «деятельность, не совместимую с его дипломатическим статусом».

«Сегодня МИД Словении проинформировало посольство РФ... что российский дипломат, занимавшийся деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом, признан нежелательным лицом, в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что объявленный персоной нон грата российский дипломат должен покинуть Словению до 28 марта 2024 года.

Ранее министерство иностранных дел Австрии сообщило двум российским дипломатам о высылке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

