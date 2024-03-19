Эстония объявила о решении выслать российского дипломата

Как отметили в ведомстве, одного сотрудника посольства РФ с «дипломатическим статусом» объявили персоной нон грата. В эстонский МИД вызвали поверенного в делах посольства РФ, которому вручили соответствующую ноту.

Внешнеполитическое ведомство также заявило, что Эстония не намерена «терпеть действия России против независимости» страны, и призвало прекратить «гибридные операции», которые якобы координируют спецслужбы РФ в отношении безопасности республики.

В МИД России отметили, что Москва даст соответствующий ответ на высылку дипломата Таллином, пишет RT.

