Путин заявил о недопустимости деления Сирии на зоны влияния
Сирию недопустимо делить на зоны влияния, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе трёхстороннего саммита по урегулированию ситуации в САР, проходящего в Анкаре.
По его словам, это относится и к северо-востоку республики.
«Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности. Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния», — заявил российский лидер.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Анкару, где примет участие в трёхстороннем саммите с лидерами Турции и Ирана по сирийскому вопросу. Нынешние переговоры в столице Турции станут уже пятым саммитом руководителей стран-гарантов астанинского процесса по урегулированию в Сирии.
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