Путин заявил о недопустимости деления Сирии на зоны влияния

Сирию недопустимо делить на зоны влияния, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе трёхстороннего саммита по урегулированию ситуации в САР, проходящего в Анкаре.

По его словам, это относится и к северо-востоку республики.

«Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности. Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния», — заявил российский лидер.