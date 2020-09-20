Силовики задержали в Ираке главаря ИГ

Силовики в Ираке задержали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Задержание произошло в Багдаде, информирует телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление пресс-службы иракских органов безопасности.

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Отмечается, что террорист готовил взрывы на Арбаин - ежегодное поминальное шествие шиитов на сороковой день траура Ашура. На предводителя ИГ организовали засаду сотрудники управления национальной безопасности по Багдаду.

Напомним, в конце 2017 года Багдад заявил о победе над ИГ в Ираке. Тем не менее, выявление и обезвреживание «спящих ячеек» террористических группировок в стране продолжается силами иракской армии, международной антитеррористической коалиции и подразделений народного ополчения.

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