Силовики задержали в Ираке главаря ИГ

Отмечается, что террорист готовил взрывы на Арбаин - ежегодное поминальное шествие шиитов на сороковой день траура Ашура. На предводителя ИГ организовали засаду сотрудники управления национальной безопасности по Багдаду.

Напомним, в конце 2017 года Багдад заявил о победе над ИГ в Ираке. Тем не менее, выявление и обезвреживание «спящих ячеек» террористических группировок в стране продолжается силами иракской армии, международной антитеррористической коалиции и подразделений народного ополчения.

