ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России

Сотрудники ФСБ задержали шесть человек в пяти регионах России за сбор денег на финансирование террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Как сообщили в силовом ведомстве, операцию по ликвидации ячейки провели на территории Москвы, Подмосковья, Дагестана, Красноярского края и ХМАО.