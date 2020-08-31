ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России
31 августа 202010:03
Святослав Павлов
Сотрудники ФСБ задержали шесть человек в пяти регионах России за сбор денег на финансирование террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Как сообщили в силовом ведомстве, операцию по ликвидации ячейки провели на территории Москвы, Подмосковья, Дагестана, Красноярского края и ХМАО.
Отмечается, что всего задержали шесть человек, у которых изъяли платежные документы и средства коммуникаций. По данным ФСБ, финансисты ИГ собрали не менее 500 тысяч рублей.
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31 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru