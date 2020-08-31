ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России

Сотрудники ФСБ задержали шесть человек в пяти регионах России за сбор денег на финансирование террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Как сообщили в силовом ведомстве, операцию по ликвидации ячейки провели на территории Москвы, Подмосковья, Дагестана, Красноярского края и ХМАО.

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Отмечается, что всего задержали шесть человек, у которых изъяли платежные документы и средства коммуникаций. По данным ФСБ, финансисты ИГ собрали не менее 500 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Исламское ГосударствоФСБ
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