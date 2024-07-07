Сийярто посоветовал критикующим Орбана политикам «пристегнуть ремни»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит свою мирную миссию по Украине, заявил в видеообращении в своих социальных сетях министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

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По его словам, нападки критиков на Орбана не повлияют на намерение венгерского премьера продолжить свою миротворческую миссию. Сийярто анонсировал еще ряд встреч на следующей неделе.

«Я призываю европейских политиков, выступающих за войну, пристегнуть ремни безопасности и быть внимательными на следующей неделе», - сказал глава МИД Венгрии.

На прошлой неделе Орбан совершил визиты в Киев и Москву. Политик заявил, что конфликт на Украине грозит миру распадом на блоки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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