Орбан назвал подготовку НАТО к операции на Украине самоубийством
Подготовка НАТО к проведению военной операции на Украине противоречит оборонительному характеру альянса и грозит ему самоубийством. Об этом сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Политик считает, что НАТО приближается к переломному моменту. При этом он подчеркнул, что новостей о начале подготовки к возможной операции альянса на территории Украины становится все больше. Премьер-министр Венгрии также напомнил, что войска стран-участниц альянса уже находятся вблизи зоны спецоперации.
Накануне Виктор Орбан посетил Украину и Россию, где встретился с лидерами обоих государств. Венгерский политик также прибыл в Азербайджан, сообщают «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВС России «Искандером» уничтожили украинский ЗРК
- Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах в Дагестане
- Орбан назвал подготовку НАТО к операции на Украине самоубийством
- Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус 32 гребцам из РФ
- Совместные с США военные учения пройдут в Армении
- В кафе в Бурятии отравились 22 человека
- Стартовали съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым
- В России впервые проведут оценку компетенций школьных учителей
- В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- В Вилючинске на Камчатке обрушился фасад здания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru