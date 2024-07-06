Орбан назвал подготовку НАТО к операции на Украине самоубийством

Подготовка НАТО к проведению военной операции на Украине противоречит оборонительному характеру альянса и грозит ему самоубийством. Об этом сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Политик считает, что НАТО приближается к переломному моменту. При этом он подчеркнул, что новостей о начале подготовки к возможной операции альянса на территории Украины становится все больше. Премьер-министр Венгрии также напомнил, что войска стран-участниц альянса уже находятся вблизи зоны спецоперации.

Накануне Виктор Орбан посетил Украину и Россию, где встретился с лидерами обоих государств. Венгерский политик также прибыл в Азербайджан, сообщают «Известия».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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