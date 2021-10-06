Сигнал «Зеленым». Германия не готова «протащить» Украину в НАТО
Немецкий политолог Александр Рар уверен, что Берлин проигнорирует «непристойные» заявления украинского посла.
Германия никак не будет способствовать вступлению Украины в НАТО, но ситуация может измениться с усилением позиций «Зеленых», заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия обязана помочь Украине вступить в Евросоюз и НАТО из-за «темных страниц» своего прошлого.
«У Германии негласная позиция, что на данный момент и на очень долгое время Украина не может вступать в НАТО, поскольку это приведет к дальнейшим столкновениям с Россией и сама Украина не в том внутреннем состоянии, чтобы стать членом НАТО, потому что находится в конфликте со своей соседней страной. У нее территориальный конфликт, такие государства не принимаются в НАТО», - объяснил Рар.
По его словам, официальный Берлин проигнорирует заявления украинского посла, но его слова не пропустят представители партии «Зеленых», а также русофобские силы страны.
«Берлин ничего не будет отвечать Мельнику, просто проигнорирует. Он может перебрасывать мяч в сторону «Зеленых», где развивается идея, что нужно с Россией разговаривать жестко. В нынешнем правительстве с Мельником разговаривать не будут. Украинцы это понимают, они все равно будут пытаться, они торгуются, они ведут такую политику, изображая из себя все больше жертву. Это, конечно, сигналы будущему немецкому правительству в надежде на то, что к власти придут «Зеленые». Если кто-то из «Зеленых» станет министром иностранных дел, то не исключаю, что зеленый министр начнет вдруг проговаривать о том, что Украину нужно принимать в НАТО. Но это не означает, что это произойдет. Во-первых, это не зависит от Германии. Во-вторых, в самой Германии это зависит от совсем других сил. Такие решения принимаются всеми союзниками», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Политолог отметил, что «непристойное» поведение посла шокирует немецкую общественность, но Украине, как «жертве российской агрессии» приходится все прощать.
«Шредер после того, как Мельник на него напал, назвал его карликом, который пытается его укусить. Многих людей Мельник просто доводит до белой горячки, посол себя ведет непристойно. Он не имеет права постоянно нападать на президента, на отдельных министров Германии, но он все равно это делает. Украина понимает, что она постоянно себя может представлять жертвой российской агрессией и тогда ей все будут прощать и выслушивать. А СМИ наши его поддерживают, потому что считают, что он прав, он им нравится, потому что есть люди, которые стоят в Германии на русофобских позициях и будут это приветствовать, но такие решения принимают ответственные люди, а не политиканы, поэтому не думаю, что что-либо будет меняться в этом отношении», - добавил он.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не брала на себя обязательства по сохранению территориальной целостности Украины и «принуждению» ее регионов к отказу от самоопределения.
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