Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на прошедших в Белоруссии президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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Си Цзиньпин подчеркнул, что придаёт большое значение развитию китайско-белорусских отношений.

«Готов с Вами прилагать совместные усилия для продолжения традиционной дружбы между Китаем и Белоруссией, углубления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества», - заключил китайский лидер.

Ранее Лукашенко с победой на выборах поздравил президент РФ Владимир Путин, который заявил о готовности продолжать работу по дальнейшему развитию сотрудничества Москвы и Минска, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Президентские ВыборыАлександр ЛукашенкоБелоруссияКитайСи Цзиньпин

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