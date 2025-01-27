Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на прошедших в Белоруссии президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Си Цзиньпин подчеркнул, что придаёт большое значение развитию китайско-белорусских отношений.
«Готов с Вами прилагать совместные усилия для продолжения традиционной дружбы между Китаем и Белоруссией, углубления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества», - заключил китайский лидер.
Ранее Лукашенко с победой на выборах поздравил президент РФ Владимир Путин, который заявил о готовности продолжать работу по дальнейшему развитию сотрудничества Москвы и Минска, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Следственная проверка подтвердила самоубиство баскетболиста Тиммы
- Новгородская прокуратура проверит сообщения о массовом недомогании школьников на линейке
- Штрафующий громкий транспорт шумомер появится в Москве
- Курс доллара опустился ниже 97 рублей
- Российскому сельскому хозяйству не хватает больше 200 тысяч работников
- «Проклятие и благословение»: Евгений Цыганов об успехе Юры Борисова и «Мастера»
- Швыдкой понадеялся, что новые руководители «Ленкома» найдут общий язык с Варшавером
- Россия в 2024 году увеличила экспорт сыра на 22%
- Польский министр призвал к бойкоту машин Tesla
- Миссия ШОС не нашла нарушений на выборах в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru