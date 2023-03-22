Си Цзиньпин и делегация КНР покинули Москву

Самолеты лидера КНР Си Цзиньпина и делегации Китая вылетели из столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что представители Пекина вылетели на родину на двух самолетах. Си Цзиньпина провожал почетный караул, который исполнил гимны Китая и России.

Председатель КНР прибыл с государственным визитом в Россию 20 марта, напоминает РИА ФАН. В понедельник политик провел неформальную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Днем позже прошли официальные переговоры глав государств.

Путин и Си Цзиньпин в том числе подписали два договора об экономическом сотрудничестве до 2030 года и договорились укрепить координацию Москвы и Пекина, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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