Си Цзиньпин и делегация КНР покинули Москву
Самолеты лидера КНР Си Цзиньпина и делегации Китая вылетели из столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что представители Пекина вылетели на родину на двух самолетах. Си Цзиньпина провожал почетный караул, который исполнил гимны Китая и России.
Председатель КНР прибыл с государственным визитом в Россию 20 марта, напоминает РИА ФАН. В понедельник политик провел неформальную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Днем позже прошли официальные переговоры глав государств.
Путин и Си Цзиньпин в том числе подписали два договора об экономическом сотрудничестве до 2030 года и договорились укрепить координацию Москвы и Пекина, пишет Ura.ru.
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