Си Цзиньпин и делегация КНР покинули Москву

Отмечается, что представители Пекина вылетели на родину на двух самолетах. Си Цзиньпина провожал почетный караул, который исполнил гимны Китая и России.

Председатель КНР прибыл с государственным визитом в Россию 20 марта, напоминает РИА ФАН. В понедельник политик провел неформальную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Днем позже прошли официальные переговоры глав государств.

Путин и Си Цзиньпин в том числе подписали два договора об экономическом сотрудничестве до 2030 года и договорились укрепить координацию Москвы и Пекина, пишет Ura.ru.

