Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания

Издание утверждает, что в письме не было поздравления президента России в связи с переизбранием. Лидер Швейцарии выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и паводками.

В оборонном ведомстве Швейцарии отметили, что в Берне позиционируют послание как «приглашение к диалогу в трудные времена». В письме содержится призыв к миру на основе принципов, закрепленных в Уставе ООН.

Ранее МИД России отказал Швейцарии в доверии по вопросу урегулирования на Украине, передает «Радиоточка НСН».

