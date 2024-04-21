Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания
Президент Швейцарии Виола Амхерд направила послание российскому лидеру Владимиру Путину после его переизбрания в марте 2024 года, пишет газета Blick со ссылкой на официального представителя федерального департамента обороны Лоренца Фришкнехта.
Издание утверждает, что в письме не было поздравления президента России в связи с переизбранием. Лидер Швейцарии выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и паводками.
В оборонном ведомстве Швейцарии отметили, что в Берне позиционируют послание как «приглашение к диалогу в трудные времена». В письме содержится призыв к миру на основе принципов, закрепленных в Уставе ООН.
Ранее МИД России отказал Швейцарии в доверии по вопросу урегулирования на Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Техосмотр – для водителей: МВД предлагает изменить требования ТО
- В Подмосковье мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку
- Netflix: второй сезон «Игры в кальмара» выйдет до конца года
- Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания
- NYT: Дени Вильнев начал подготовку к съемкам третьей «Дюны»
- Тысячи жизней: Украина получит финансовую помощь от США
- Оппозиция Молдавии на съезде в Москве объявила о создании блока «Победа»
- Sabah: «Спартак» предложил контракт тренеру турецкого «Галатасарая»
- Минобороны: ВС РФ полностью освободили населенный пункт Богдановка
- Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортеры без границ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru