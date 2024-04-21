Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила послание российскому лидеру Владимиру Путину после его переизбрания в марте 2024 года, пишет газета Blick со ссылкой на официального представителя федерального департамента обороны Лоренца Фришкнехта.

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Издание утверждает, что в письме не было поздравления президента России в связи с переизбранием. Лидер Швейцарии выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и паводками.

В оборонном ведомстве Швейцарии отметили, что в Берне позиционируют послание как «приглашение к диалогу в трудные времена». В письме содержится призыв к миру на основе принципов, закрепленных в Уставе ООН.

Ранее МИД России отказал Швейцарии в доверии по вопросу урегулирования на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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