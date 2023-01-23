В Минфине признали вероятность конфискации российских активов за рубежом
Минфин признал вероятность конфискации российских активов в других странах. Об этом заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на площадке клуба «Валдай».
По его словам, «особенно радикально настроенные» страны могут «прощупать» ситуацию, затем могут присоединиться и другие. К радикальным странам он отнес Польшу и Канаду.
Так, швейцарские власти обсуждают проведение референдума по конфискации активов России в пользу Украины. Об этом ранее заявил глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис.
Ранее стало известно, что власти Эстонии также планируют представить к концу января юридический план ареста российских активов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- В Минфине признали вероятность конфискации российских активов за рубежом
- Михаил Ефремов попросил заменить наказание
- Губернатор Старовойт сообщил об обстреле Курской области
- В России начали принимать заявки на отсрочку от айтишников
- Швеция планирует возобновить выдачу виз россиянам
- СМИ: ЕС хочет ужесточить санкции в отношении производства российских беспилотников
- Медведев призвал устранить из ландшафта антигосударственные политические силы
- ACER: Механизм ограничения цен на газ в ЕС не отразился на его стоимости
- Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны
- Экс-советник Кучмы заявил, что отказ ФРГ поставлять Leopard стал победой Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru