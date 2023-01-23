В Минфине признали вероятность конфискации российских активов за рубежом

Минфин признал вероятность конфискации российских активов в других странах. Об этом заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на площадке клуба «Валдай».

По его словам, «особенно радикально настроенные» страны могут «прощупать» ситуацию, затем могут присоединиться и другие. К радикальным странам он отнес Польшу и Канаду.

Так, швейцарские власти обсуждают проведение референдума по конфискации активов России в пользу Украины. Об этом ранее заявил глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис.

Ранее стало известно, что власти Эстонии также планируют представить к концу января юридический план ареста российских активов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

