Шушкевич назвал Трампа «шахматистом-самоучкой»
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН прокомментировал характеристику президента США, которую он дал другим мировым лидерам.
Президент США Дональд Трамп причислил российского коллегу Владимира Путина к «шахматистам мирового класса». Американский президент считает, что его сопернику на выборах, демократу Джо Байдену будет не под силу тягаться и работать на равных с другими президентами. К числу высококлассных «шахматистов» американский президент причислил Путина, его турецкого коллегу Тайипа Эрдогана, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН согласился с мнением Трампа касаемо президента России. Он отметил, что добавил бы еще в этот список бывшего президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
«Мне кажется, что сам Трамп – шахматист-самоучка в политике. При том, находит иногда такие оригинальные решения, которые, может быть, стабильные профессионалы, от рождения занимающиеся политологией, и не нашли бы. Поэтому я очень высоко его ценю. С тем, что он сказал, надо соглашаться. Я бы еще кое-кого добавил. Я смотрю со своей колокольни СНГ, мне кажется, добавить можно было бы Назарбаева, поскольку мало кто склепал собственное новое государство, так его усилил, не всегда пристойными методами, и не всегда по-человечески. Но достиг очень многого», - отметил он.
Выступая перед сторонниками в Висконсине, Трамп дал понять, что Байден уровню мировых лидеров не соответствует, поскольку даже его лучшие годы в политике «не были такими уж замечательными».
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