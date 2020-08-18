Шушкевич назвал Трампа «шахматистом-самоучкой»

«Мне кажется, что сам Трамп – шахматист-самоучка в политике. При том, находит иногда такие оригинальные решения, которые, может быть, стабильные профессионалы, от рождения занимающиеся политологией, и не нашли бы. Поэтому я очень высоко его ценю. С тем, что он сказал, надо соглашаться. Я бы еще кое-кого добавил. Я смотрю со своей колокольни СНГ, мне кажется, добавить можно было бы Назарбаева, поскольку мало кто склепал собственное новое государство, так его усилил, не всегда пристойными методами, и не всегда по-человечески. Но достиг очень многого», - отметил он.

Выступая перед сторонниками в Висконсине, Трамп дал понять, что Байден уровню мировых лидеров не соответствует, поскольку даже его лучшие годы в политике «не были такими уж замечательными».

