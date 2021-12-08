Шушкевич назвал газ истинной причиной встречи с Ельциным в Беловежской пуще

Он заявил, что пригласил президента РСФСР Бориса Ельцина именно туда потому что считал, что он не откажется посетить базу отдыха «Вискули», которая ранее находилась в ведении Политбюро ЦК КПСС.

«Иначе мы заморозили бы наших граждан. Мы все время искали индивидуальной встречи с Ельциным», — рассказал политик. По его словам, изначально собравшиеся в Беловежской пуще лидеры не собирались принимать решение о прекращении существования СССР.

Ранее бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко заявил, что действия властей Украины повлияли на развал СССР.

По его словам, Леонид Кравчук лично ответственен за распад Советского Союза. По его мнению, отказ Кравчука подписывать соглашение о Союзе Суверенных Государств накануне путча ГКЧП и привел к неудаче.



