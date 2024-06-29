Шри-Ланка запросила у РФ компенсацию за погибших на СВО 17 граждан страны

Представители Шри-Ланки запросили у России компенсацию за 17 граждан республики, которые погибли и пострадали в ходе СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что накануне, 26 и 27 июня, министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия и замминистра МИД России Андрей Руденко провели переговоры. В ходе встречи дипломаты обсудили сложное положение некоторых граждан республики, служащих на СВО, и возможность их добровольного возвращения на родину. Среди других вопросов были подняты досрочное расторжение контрактов и упорядочение оплаты труда.

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Представители делегации Шри-Ланки также предложили создать совместный рабочий комитет, в который вошли бы участники из обеих стран. Планируется, что организация будет постоянно собираться для решения проблем ланкийцев, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что более 20 граждан Шри-Ланки дезертировали из ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН, Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ДипломатыСпецоперацияВыплатыРоссияШри-Ланка

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