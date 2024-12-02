Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом на Украину. Об этом сообщает агентство DPA.

«Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев», — отмечается в сообщении.

Канцлер ФРГ проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным Spiegel, немецкий политик прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом.

Ранее Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Шольцем. В ходе беседы канцлер раскрыл детали своего звонка президенту России Владимиру Путину, который состоялся 15 ноября, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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