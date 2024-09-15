Шольц пообещал не щадить подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Власти Германии намерены привлечь к ответственности подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова передают местные СМИ.

Шольц настоятельно попросил генпрокурора ФРГ тщательно расследовать ЧП, чтобы каждый причастный получил по заслугам.

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Он назвал подрыв газопроводов террористическим актом и призвал провести расследование, «не обращая внимания на интересы кого-либо».

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, пишет Aydınlık. По данным издания, все серьезные исследовательские институты считают, что подрыв не мог произойти без участия могущественных стран. Ранее Вашингтон выступал против строительства газопроводов, поскольку стремился продавать свой «дорогой сланцевый газ».

Президент России Владимир Путин назвал шизофренией и чушью отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока». Об этом глава государства сказал на Восточном экономическом форуме. По его словам, в такой ситуации Россия начнет договариваться по поставкам газа с другими странами и наращивать поставки в Китай, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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