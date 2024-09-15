Шольц пообещал не щадить подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
Власти Германии намерены привлечь к ответственности подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова передают местные СМИ.
Шольц настоятельно попросил генпрокурора ФРГ тщательно расследовать ЧП, чтобы каждый причастный получил по заслугам.
Он назвал подрыв газопроводов террористическим актом и призвал провести расследование, «не обращая внимания на интересы кого-либо».
Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, пишет Aydınlık. По данным издания, все серьезные исследовательские институты считают, что подрыв не мог произойти без участия могущественных стран. Ранее Вашингтон выступал против строительства газопроводов, поскольку стремился продавать свой «дорогой сланцевый газ».
Президент России Владимир Путин назвал шизофренией и чушью отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока». Об этом глава государства сказал на Восточном экономическом форуме. По его словам, в такой ситуации Россия начнет договариваться по поставкам газа с другими странами и наращивать поставки в Китай, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: Порядка 40 млн человек в РФ страдают ожирением
- В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном
- Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США
- Шольц пообещал не щадить подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
- В России с 15 сентября запретили продажу непромаркированной одежды
- Мурашко: Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают
- «Экскурсия уличного агентства»: 21 турист из России пострадал в ДТП в Египте
- Платежная система «Мир» заработает в Иране через полгода
- СМИ: США перебросили войска и HIMARS на Алеутские острова из-за учений ВМФ РФ
- Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru