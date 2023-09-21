Шольц обвинил Путина в желании «завоевать Украину»
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Генассамблее ООН резко высказался о президенте России Владимире Путине, обвинив российского лидера в стремлении «захватить Украину». Об этом пишет Die Welt.
«Президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины», — заявил Шольц.
Канцлер призвал Путина выполнить требование Генассамблеи о выводе российских войск.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков рассказал о выступлении Шольца на ГА ООН. По словам Пушкова, зал был полупустым, так как миру не интересен ни сам канцлер, ни позиция Германии, отмечает RT.
Между тем глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что конфликт с Россией — сигнал «другим режимам», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru