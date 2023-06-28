Шольц не увидел опасности в размещении ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит опасности для НАТО в размещении подразделений частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.
Шольц выразил уверенность, что страны Североатлантического альянса в состоянии защитить собственную территорию. Он отметил, что не видит изменения ситуации с точки зрения безопасности.
Вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский объявил об усилении границы с Белоруссией из-за нахождения в республике бойцов ЧВК «Вагнер».
Президент Александра Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие в страну главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ранее сообщалось о начале строительства лагеря для частной военной компании в Могилевской области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп собрался запретить въезд в США коммунистам
- СМИ: певицу Мадонну госпитализировали из-за инфекции
- Госдеп: Швеция выполнила все условия для членства в НАТО
- Шольц не увидел опасности в размещении ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
- Росстат сообщил о сокращении выпуска бензина в мае
- Экс-разведчик США Риттер: в Краматорске уничтожили американских офицеров
- Белый дом объяснил вмятины на лице Байдена
- Путин поручил запустить электронные визы для въезда в Россию
- Госдеп выразил опасение из-за присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
- Залужный отчитался перед Милли о ходе контрнаступления ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru