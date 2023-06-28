Шольц не увидел опасности в размещении ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Шольц выразил уверенность, что страны Североатлантического альянса в состоянии защитить собственную территорию. Он отметил, что не видит изменения ситуации с точки зрения безопасности.

Вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский объявил об усилении границы с Белоруссией из-за нахождения в республике бойцов ЧВК «Вагнер».

Президент Александра Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие в страну главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ранее сообщалось о начале строительства лагеря для частной военной компании в Могилевской области, передает «Радиоточка НСН».

